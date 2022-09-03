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Сумщину протягом дня окупанти обстріляли 5 разів

Зафіксовано майже 70 прильотів.

Сумщину протягом дня окупанти обстріляли 5 разів
Обстріли Сумщини, ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Живицького

Протягом суботи, 3 вересня окупанти п’ять разів обстріляли Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

У Білопільській громаді протягом дня було два обстріли території, усього 17 прильотів з міномету.

Надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різним територіям Краснопільської громади. Зафіксовано усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів.

Постраждалих немає, руйнування – інформація уточнюється.

Нагадаємо, російська армія протягом 2 вересня понад 100 разів обстріляла Сумську область. Вогонь по прикордонню вівся зі 120 мм мінометів, ствольної артилерії і автоматичних гранатометів.

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