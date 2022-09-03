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Під Києвом триває ліквідація двох осередків торф'яних пожеж, - ДСНС

Роботи йдуть у Вишгородському та Бучанському районах Київщини.

Під Києвом триває ліквідація двох осередків торф'яних пожеж, - ДСНС
Фото: Пресслужба ГУ ДСНС в Київській області

Станом на 15:00 на Київщині тривала ліквідація двох осередків пожеж.

Про це повідомила ДСНС.

Роботи ведуться поблизу с. Соснівка та с. Дудки Вишгородського району, а також поблизу с. Лісне Бучанського району Київщини.

"Будь-яке недбальство чи легковажність може стати поштовхом до розвитку ще однієї торф’яної пожежі і завдати значного клопоту не тільки рятувальникам, але й місцевим мешканцям", - зазначають у службі.

При виявленні нових осередків загоряння торфовищ ДСНС просить негайно повідомляти у Службу порятунку за номером 101.

"Пам’ятайте, хоч і ліквідація пожеж торф’яників - це тривалий процес, проте маленький осередок пожежі на торфовищі ліквідувати легше! Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно - це дуже небезпечно! Довіряйте справу професіоналам!", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, ще вчора деякі райони Києва затягнуло димом через пожежу на торфʼянику.

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