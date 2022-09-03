3 та 4 вересня у Львові встановлюватимуть рекорд із плетіння найбільшої в Україні маскувальної сітки

Через аварійне вимкнення електрики волонтери акції "Найбільша маскувальна сітка України" працювали без освітлення.

3 та 4 вересня у Львівському палаці мистецтв намагатимуться встановити рекорд із плетіння найбільшої в Україні маскувальної сітки.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Акція під назвою "Найбільша маскувальна сітка України" має не меті за допомогою волонтерів сплести 2000 квадратних метрів сітки.

Попри негоду, вранці З вересня, на акцію прийшло кілька сотень людей. За підрахунками організаторів, щоб досягти мети кожного дня потрібна участь 1000 осіб.

Фото: Ігор Станіславський

Близько 12 години у Палаці Мистецтв сталось аварійне вимкнення електрики, проте волонтери продовжили плести, використовуючи ліхтарики мобільних телефонів. Пізніше учасники акції перемістилися у виставкову залу на третьому поверсі, де можна було працювати при денному світлі.

Фото: Ігор Станіславський

Фото: Ігор Станіславський

Долучитися до акції може кожен охочий 3 та 4 вересня з 9:00 до 18:00 години.

Нагадаємо, з нагоди святкування Дня Незалежності України наприкінці серпня в Києві відбувся захід "Незалежність на кручах", в межах якого провели майстер-клас з плетіння маскувальних кікімор.