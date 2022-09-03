За вчора Росія понад 100 разів обстріляла прикордоння Сумської області

Ворог також стріляв по Чернігівській.

Російська армія протягом 2 вересня понад 100 разів обстріляла Сумську область. Вогонь по прикордонню вівся з 120-мм мінометів, ствольної артилерії і автоматичних гранатометів.

У першій половині дня окупанти тричі стріляли з 120-мм мінометів та артилерії по Краснопільській громаді. Було зафіксовано понад 50 "прильотів", повідомили у Держприкордонслужбі.

"Вогонь вівся з боку російських населених пунктів поповка та пороз. Крім цього, загарбники з боку російського населеного пункту безимено двічі здійснили по кілька пострілів зі 120-мм мінометів по території Золочівської громади Харківської області, що на межі з Сумщиною", – зазначили в повідомленні.

Фото: ДПС

Фото: ДПС

Фото: ДПС

Крім того, ворог обстріляв дві громади Чернігівської області. Городнянську громаду ворог обстріляв з боку населеного пункту Чорноземний Городок: вранці мінометами – 3 вибухи, ввечері – з автоматичних гранатометів – близько 20 "прильотів".

Після обіду Семенівська громада перебувала під мінометним обстрілом – 5 прильотів. Гатили росіяни з напрямку російського населеного пункту ломаківка.

"На щастя, обійшлося без жертв", – зазначили прикордонники.

Складові Сил оборони продовжують захищати Україну від російських загарбників.

Нагадаємо, цієї ночі ППО збили пʼять з пʼяти ракет, випущених Росією по Дніпру. За добу зазнали обстрілів і Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська області.