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ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і один літак

Найбільших втрат ворог зазнав на двох напрямках. 

ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і один літак
Ілюстративне фото
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 вересня орієнтовно склали 49 050 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 350 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

  • танків – 2034 (+25), 
  • бойових броньованих машин – 4403 (+37), 
  • артилерійських систем – 1134 (+8), 
  • РСЗВ – 293 (+4), 
  • засоби ППО – 153 (+0),
  • літаків – 235 (+1), 
  • гелікоптерів – 205 (+0), 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
  • крилаті ракети – 203 (+5),
  • кораблі/катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
  • спеціальна техніка –105.

Фото: Генштаб ЗСУ

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона України збила пʼять із пʼяти крилатих ракет "Калібр", відправлених на Дніпро.

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