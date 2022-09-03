ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і один літак

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 вересня орієнтовно склали 49 050 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 350 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.
Інші втрати:
- танків – 2034 (+25),
- бойових броньованих машин – 4403 (+37),
- артилерійських систем – 1134 (+8),
- РСЗВ – 293 (+4),
- засоби ППО – 153 (+0),
- літаків – 235 (+1),
- гелікоптерів – 205 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
- крилаті ракети – 203 (+5),
- кораблі/катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
- спеціальна техніка –105.
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона України збила пʼять із пʼяти крилатих ракет "Калібр", відправлених на Дніпро.