ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів і один літак

Найбільших втрат ворог зазнав на двох напрямках.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 3 вересня орієнтовно склали 49 050 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 350 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбук.

Інші втрати:

танків – 2034 (+25),

бойових броньованих машин – 4403 (+37),

артилерійських систем – 1134 (+8),

РСЗВ – 293 (+4),

засоби ППО – 153 (+0),

літаків – 235 (+1),

гелікоптерів – 205 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),

крилаті ракети – 203 (+5),

кораблі/катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,

спеціальна техніка –105.

Фото: Генштаб ЗСУ

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона України збила пʼять із пʼяти крилатих ракет "Калібр", відправлених на Дніпро.