Мін’юст перевірятиме ділову репутацію набувача ЗМІ, - Малюська

Кабмін вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції України, після чого Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця засобу масової інформації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України.

“На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача. Тобто, буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію”, – пояснив голова Мін’юсту Денис Малюська.

Він додав, що після цього результати перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ.

Нагадаємо, під визначення ознак закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" нині підпадають близько 86 осіб.