Офіс генпрокурора передав французьку мобільну лабораторію ДНК для роботи у регіонах активних бойових дій

Генеральний прокурор Андрій Костін спільно з Тимчасово повіреним у справах Французької Республіки в Україні Бенджаменом Рорігом передали французьку мобільну лабораторію ДНК Міністерству юстиції України. У мобільній криміналістичній лабораторії з визначення ДНК-профілів працюватимуть експерти Національного наукового центру Інституту судових експертиз Мін'юсту України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Ми ініціювали передачу мобільної лабораторії Міністерству, щоб експерти дослідного центру, який обслуговує Харківську, Донецьку, Луганську та Сумську області, вже завтра могли почати в ній працювати. Ці області щодня потерпають від обстрілів, гинуть люди. Мобільна лабораторія ДНК – це реальна можливість для України на високому рівні швидко ідентифікувати тіла загиблих та провести аналіз будь яких біологічних матеріалів, виявлених на місцях злочинів", – наголосив Генеральний прокурор та подякував французьким партнерам.

Він додав, що п'ять експертів дослідного центру вже пройшли навчання, яке на базі Тренінгового центру прокурорів проводили французькі спеціалісти.

"Мій французький колега був чи не першим хто запропонував конкретну допомогу Україні – надіслати сюди судових експертів та жандармів, які б могли допомагати встановлювати факти і здійснювати судову експертизу в Бучі, Ірпені та інших передмістях Києва. Ця допомога не закінчилась, як планувалось, протягом кількох тижнів, але продовжується й зараз. Я впевнений, що Мін’юст під координацією Офісу генпрокурора і за сприяння Франції зробить все, щоб притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє воєнні злочини на території України за наказом військово-політичного керівництва РФ", – заявив Денис Малюська, отримуючи сертифікат та ключі від лабораторії.

Бенджамен Роріг відзначив відкритість та прозорість українських партнерів у співпраці з французькими колегами. Він зазначив, що аналогів цій лабораторії у світі генетики немає, адже її мобільність дозволяє ще ефективніше та оперативніше проводити ДНК аналіз.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора отримав від Франції мобільну лабораторію ДНК у липні.