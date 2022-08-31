Росіяни вбили обстрілом щонайменше 1000 корів на фермі Запорізької області

Вони обстріляли сільськогосподарський кооператив під назвою "Росія".

Внаслідок російського обстрілу з артилерії молочно-товарної ферми сількогосподарського кооперативу "Росія" в Запорізькій області загинуло близько 1000 корів.

Про це в Телеграм повідомив голова запорізької ОВА Олександр Старух. Обстріл відбувся вночі 31 серпня за межами с. Велика Білозерка.

"За інформацією місцевих жителів встановлено, що було близько 10 - 12 прильотів по об'єктах ферми, відповідно цього знищено 11 корпусів (три вціліло), доїльний зал і кормоцех.На даній фермі було майже 2000 голів КРС, з них близько половини під час обстрілу загинули (точну кількість ще не встановлено)", – написав він.

Фото: тг-канал Олександра Старуха/Запорізька ОДА

Фото: тг-канал Олександра Старуха/Запорізька ОДА

Фото: тг-канал Олександра Старуха/Запорізька ОДА

Поранено двох працівників. Чоловік з осколковими ураженнями госпіталізований у задовільному стані, жінка з втратою слуху від госпіталізації відмовилась.

Нагадаємо, вчора військові російської армії поцілили по житлових будинках, зруйнували дитячий садок, садівниче господарство та пам’ятник прикордонникам у Запорізькій області.