До її складу входили п’ятеро місцевих жителів.

Служба безпеки України нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони України на території Донеччини. Насамперед ворожих поплічників цікавила інформація про бойові позиції підрозділів ЗСУ та передислокацію української військової техніки в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська.

Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження а також фото- та відеофіксацію.

Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації. Цю інформацію окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій поблизу лінії фронту.

До складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, які були завербовані російськими спецслужбами. Їхня активність у соцмережах і привернула увагу окупантів.

"Для маскування злочинів зловмисники діяли автономно і підтримували комунікацію через «зв’язкових». Ними виявились двоє учасників терористичної організації «ДНР», які входять до складу окупаційних угруповань РФ на східному напрямку", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили в агентів комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали коригувальника ракетних ударів по області.