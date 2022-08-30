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У Запоріжжі затримали коригувальника ракетних ударів по області

Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони на південному напрямку.

У Запоріжжі затримали коригувальника ракетних ударів по області
Фото: СБУ

Правоохоронці спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали в Запоріжжі коригувальника ворожого вогню.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької ОВА.

Зловмисник збирав розвідувальні дані про дислокацію, переміщення, а також озброєння Сил оборони України на південному напрямку. Тоді передавав інформацією своєму куратору в Росії, надсилаючи фото з позначками цілей на електронних картах. При цьому використовував закритий телефонний канал.

Фото: СБУ

Під час проведення обшуків у затриманого виявили мобільний, який використовувався для зв'язку з ворогом.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Коригувальнику повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Наразі вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який збирав дані для ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровщини, а також коригувальника ворожих ракетних ударів по Миколаївщині.

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