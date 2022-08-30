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Росія провалила приховану мобілізацію, тепер шукають найманців, – розвідка

Росіяни все частіше відмовляються вмирати за ідеї “русского мира”.

Росія провалила приховану мобілізацію, тепер шукають найманців, – розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Проведення прихованої мобілізації в центральних та південно-східних регіонах Російської Федерації зазнає невдач. Росіяни все частіше відмовляються йти вмирати за ідеї кремлівського диктатора.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що в Міністерстві оборони РФ вирішили збільшити кількість найманців ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України.

“У першу чергу у війні проти нашої держави командування збройних сил РФ активно використовує представників російської ПВК “Вагнер” (“Ліга”), – йдеться у повідомленні.

За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4 500-5 000 бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

 

Нагадаємо, за даними Пентагону, Росія втратила у війні проти України від 60 000 до 80 000 осіб.

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