У проєкті IT Generation майже вдвічі збільшили кількість місць, - Федоров

Тепер їх 1830 замість тисячі.

У проєкті IT Generation майже вдвічі збільшили кількість місць - з 1000 до 1830.

Про це повідомив у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що при розрахунку кількості місць опиралися на максимальну вартість курсу (а це $1000).

"Але багато студентів вибрали курси середньою вартістю $600. Завдяки цьому можемо навчити більше людей IT-спеціальностей", - додав міністр.

Федоров також повідомив, що нині школи проводять відбір учнів. А навчання розпочнеться восени.

Нагадаємо, цього місяця стартував третій етап освітнього проєкту ІТ Generation. Упродовж двох тижнів українці могли подати заявку на безоплатне навчання IT-спеціальностей. За два тижні отримали понад 211 тисяч заявок на участь у проєкті.