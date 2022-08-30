Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
Росія обстріляла Миколаїв ракетами. Поранено понад 20 людей, є загиблі (оновлено)
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
У Генштабі прокоментували справу ДБР щодо оборони аеропорту "Київ" "проти генерала запасу Кривоноса"
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, – Гуменюк
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
​У КМДА розповіли, як діти будуть відвідувати школи та садочки з вересня
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Україна застосовує надану союзниками зброю і техніку "неочікуваним способом" та досягає успіхів у війні, – New York Times
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
Потужний вибух прогримів в окупованому Херсоні
ГоловнаСуспільствоПодії

У проєкті IT Generation майже вдвічі збільшили кількість місць, - Федоров

Тепер їх 1830 замість тисячі.

У проєкті IT Generation майже вдвічі збільшили кількість місць, - Федоров
Фото: Макс Требухов

У проєкті IT Generation майже вдвічі збільшили кількість місць - з 1000 до 1830.

Про це повідомив у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що при розрахунку кількості місць опиралися на максимальну вартість курсу (а це $1000).

"Але багато студентів вибрали курси середньою вартістю $600. Завдяки цьому можемо навчити більше людей IT-спеціальностей", - додав міністр.

Федоров також повідомив, що нині школи проводять відбір учнів. А навчання розпочнеться восени.

Нагадаємо, цього місяця стартував третій етап освітнього проєкту ІТ Generation. Упродовж двох тижнів українці могли подати заявку на безоплатне навчання IT-спеціальностей. За два тижні отримали понад 211 тисяч заявок на участь у проєкті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також