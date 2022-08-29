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Кабмін розширив перелік пріоритетних витрат на соціальну сферу, освіту і медицину

Серед нових пріоритетних витрат – фінансування закупівлі шкільних автобусів, операцій із трансплантації органів, підтримка у належному стані систем оповіщення населення.

Кабмін розширив перелік пріоритетних витрат на соціальну сферу, освіту і медицину
Фото: nus.org.ua

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, яким розширив перелік пріоритетних витрат на соціальну сферу, освіту та медицину.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

До переліку пріоритетних витрат внесено:

  • фінансування на закупівлю шкільних автобусів для підвезення учнів до навчальних закладів;
  • операції із трансплантації органів;
  • підтримку у належному стані систем оповіщення населення;
  • надання психологічної допомоги з реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників, а також придбання і виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків для таких осіб,
  • виплати за соціальними гарантіями працівникам дипломатичної служби, які перебувають у довгостроковому відрядженні,
  • міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок коштів позичок та грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, іноземних фінансових та донорських установ та міжнародних фінансових організацій.

 

Нагадаємо, витрати державного бюджету України від початку повномасштабного вторгнення Росії склали майже 1 трлн гривень.

 

 

 

 

 

 

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