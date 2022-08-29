Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про те, що Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.

Про це повідомляє у Facebook МЗС України.

"Найкраще, що Швеція може зробити в галузі оборони найближчими тижнями, – це надати Україні свої знамениті самохідні гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 і більше снарядів для наших артилерійських систем, тому що, хоч як би це дивно не звучало, кращий спосіб врятувати людські життя, зокрема життя мирних жителів, та врятувати більше українських сіл, міст та селищ від знищення – це дати Україні більше зброї, щоб ми могли відбити російську агресію та російську армію", – зазначив міністр закордонних справ на пресконференції.

Кулеба також висловив вдячність Швеції за оголошення про новий пакет допомоги Україні, половина якого буде присвячена оборонним цілям.

Нагадаємо, Швеція виділила 1 млрд крон на військову і цивільну підтримку України. Сума військової і цивільної допомоги рівна – 46,75 млн доларів (500 млн крон).