У Львові викрито двох псевдоволонтерів на продажі автомобілів для потреб ЗСУ, – Офіс генпрокурора

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом львів’янам у продажі товарів гуманітарної допомоги, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, схему організував відомий львівський художник, який долучився до волонтерського руху. Разом зі спільником та за посередництва водіїв, які займалися доставкою гуманітарної допомоги для ЗСУ і Нацгвардії, вони систематично ввозили на територію України автомобілі на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги. Автомобілі оформлялися на адресу благодійного фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ. Однак замість безоплатної передачі підрозділам ЗСУ вони підшукували покупців іномаркам з метою власного збагачення", – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора інформує, що слідчими було задокументовано факт продажу "волонтерами" чотирьох автівок на загальну суму 20,7 тис доларів США, які вже були оплачені та мали передаватись безкоштовно як гумдопомога військовим.

Прокуратура повідомляє, що в ході проведених обшуків виявлено та вилучено докази протиправної діяльності.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним та накладення арешту на їх майно. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення зазначеного злочину.

Операцію проведено прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУ НП у Львівській області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Фото: Офіс генпрокурора прокуратура, волонтери, дзиндра

Ймовірно, йдеться про художника Олеся Дзиндру. Львівські ЗМІ повідомляють, що на початку серпня львів’яни виступали на підтримку митця. За їхніми словами, йшлося про провокацію проти волонтерського руху, який займається Дзиндра.

Олесь Дзиндра – художник, архітектор, інсталятор, громадський діяч зі Львова. Працює в монументальному, декоративному, ужитковому та образотворчому мистецтві.

У 2006 році заснував щорічний фестиваль "Львів – столиця ремесел", міжнародний фестиваль незалежного кіна "КіноЛев", конкурс "Концепт-шопка", фестиваль міського вертепу, а у 2010 році – культурологічний проект "MezzoДром" - тижні культур національних громад Львова. Із початком війни на Сході Олесь Дзиндра долучився до волонтерського руху.

Нагадаємо, на Київщині викрили двох дніпрян, які під виглядом посадовців збирали гроші "для ЗСУ".