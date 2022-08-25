У Львові та Києві арештували приміщення готелів на майже 1 млрд грн, які належать росіянам

Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

У Львові та Києві арештували приміщення готелів, які належать російському підприємству.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За клопотанням Галицької окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення двох готелів – у центрі Львова та Києва”, – йдеться у повідомленні.

Загальна площа арештованого майна – 30 тис м кв. Вартість – майже 1 млрд грн.

Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.

Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки викрили одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України на ухиленні від сплати податків. Під час перевірки виявилося, що його бенефіціарним власником є громадянин РФ.