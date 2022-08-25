У Львові та Києві арештували приміщення готелів на майже 1 млрд грн, які належать росіянам

У Львові та Києві арештували приміщення готелів, які належать російському підприємству.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
“За клопотанням Галицької окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення двох готелів – у центрі Львова та Києва”, – йдеться у повідомленні.
Загальна площа арештованого майна – 30 тис м кв. Вартість – майже 1 млрд грн.
Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.
Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.
За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).
Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки викрили одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України на ухиленні від сплати податків. Під час перевірки виявилося, що його бенефіціарним власником є громадянин РФ.