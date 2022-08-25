​Роспропаганда поширила фейк про втрати України у війні, та "спалилася" на Залужному, - Геращенко
​Роспропаганда поширила фейк про втрати України у війні, та "спалилася" на Залужному, - Геращенко
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Росія вдарила ракетами по Хмельниччині, - Гамалій (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Хмельниччині, - Гамалій (оновлено)
Відкладена війна за незалежність України
Відкладена війна за незалежність України
Норвегія і Велика Британія надішлють Україні мікробезпілотники
Норвегія і Велика Британія надішлють Україні мікробезпілотники
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині
Перехоплення ГУР: ЗСУ знищили управління 56 бригади ворога на Херсонщині
ГоловнаПраво

У Львові та Києві арештували приміщення готелів на майже 1 млрд грн, які належать росіянам

Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

У Львові та Києві арештували приміщення готелів на майже 1 млрд грн, які належать росіянам

У Львові та Києві арештували приміщення готелів, які належать російському підприємству.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“За клопотанням Галицької окружної прокуратури м. Львова суд арештував приміщення двох готелів – у центрі Львова та Києва”, – йдеться у повідомленні. 

Загальна площа арештованого майна – 30 тис м кв. Вартість – майже 1 млрд грн. 

Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.

Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, співробітники Бюро економічної безпеки викрили одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України на ухиленні від сплати податків. Під час перевірки виявилося, що його бенефіціарним власником є громадянин РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також