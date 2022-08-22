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Колишньому директору ДП "Укрхімтрансаміак" повідомлено про підозру в службовій недбалості

Чиновник створив умови, за яких російська компанія відсудила гроші у нашої держави.

Колишньому директору ДП "Укрхімтрансаміак" повідомлено про підозру в службовій недбалості
Фото: РБК

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику державного підприємства–монополіста з надання послуги з транспортування рідкого аміаку магістральним аміакопроводом.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Через його дії Україна втратила 1,5 млн доларів США, які згодом російська компанія відсудила в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торговій промисловій палаті України", – йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що наприкінці 2016 року керівник державного підприємства України не забезпечив замовникам виконання умов контракту з транзиту рідкого аміаку.

Після цього Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України став на сторону російського акціонерного товариства та стягнув з українського підприємства понад 1,5 млн доларів США. Що згодом підтвердив і Верховний суд України.

Таким чином, керівник державного підприємства підозрюється в службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Також повідомлялось, що ДБР розслідує масштабне розкрадання майна українських підприємств під прикриттям націоналізації російської власності.

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