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Нацполіція повідомила про арешт активів росіян на понад 130 млн грн

Триває процедура передачі арештованих активів в управління до АРМА.

Нацполіція повідомила про арешт активів росіян на понад 130 млн грн

Національна поліція України повідомила про арешт активів громадян Росії на понад 130 млн грн.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Йдеться про власників заводу в Хмельницькій області та львівського товариства, що надає послуги у сфері проєктування.

Викрили протиправну діяльність службових осіб підприємств, що здійснюють свою діяльність на території Львівської та Хмельницької областей, поліцейські обласних управлінь стратегічних розслідувань та слідчих підрозділів.

За даними слідства, посадовці заводу з Хмельниччини, одним із власників якого є громадянин Росії, шахрайським шляхом заволоділи майном та сировиною для виробництва молочної продукції сільськогосподарського виробничого кооперативу. Для цього вони формували недостовірні показники щодо неплатоспроможності заводу, що надало їм змогу не виконувати зобов’язань перед кооперативом.

Посадовці львівського товариства, в якому 60% статного капіталу також належить громадянинові РФ, за розробленою схемою здійснювали виведення коштів на підприємства, зареєстровані у країні-агресора. З цими підприємствами були укладені договори на розроблення проєктної документації у галузі архітектури та будівництва. Проте всі роботи за угодами виконували співробітники львівського товариства.

За попередніми даними, за такою схемою на рахунки російських підприємств було виведено понад 5 млн грн.

“Для блокування подальшого виведення коштів та отримання прибутків на користь фактичних власників комерційних структур, що проживають та сплачують податки в Російській федерації, з бюджету якої фінансується російська армія, було накладено арешт на корпоративні права, частки у статутному капіталі та нерухомість на загальну суму понад 130 млн грн, з яких 96 млн грн – хмельницького заводу та майже 36 млн грн – львівського товариства”, – йдеться у повідомленні.

Триває процедура передачі арештованих активів в управління до АРМА.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабне розкрадання майна вітчизняних підприємців, до якого можуть бути причетні посадові особи однієї з місцевих військових адміністрацій Сумської області.

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