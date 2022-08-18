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Викрито злочинне угруповання, яке займалось виготовленням та збутом наркотичних засобів, – Офіс Генпрокурора

Організував "бізнес" мешканець Дніпра на прізвисько "Колхозник".

Викрито злочинне угруповання, яке займалось виготовленням та збутом наркотичних засобів, – Офіс Генпрокурора
Фото: Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організатору та шістьом учасникам злочинного угруповання за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в особливо великих розмірах. ( ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

За даними слідства, організував злочинне угруповання мешканець Дніпра на кримінальне прізвисько "Колхозник". Він налагодив розгалужену мережу виготовлення та збуту метамфетаміну і канабісу на території кількох областей.

"В рамках розслідування кримінального провадження правоохоронці одночасно провели понад 60 обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької і Кіровоградської областей за місцями проживання учасників злочинної організації та в автомобілях, які вони використовували для перевезення і продажу наркотичних засобів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Офіс Генпрокурора повідомив, що із незаконного обігу вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, пластикові бокси з канабісом загальною вагою 7,2 кг, порошкоподібну речовину метамфетамін, сім пресованих брикетів з канабісом, п'ять пакетів з канабісом, шість пакунків з метафетаміном. Крім цього в ході обшуків вилучено два предмети схожі на пістолет та 154 набої до них, грошові кошти – 8 550 євро, понад 33 тис. доларів США, майже 285 тис. грн, 13 транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно спецпризначенці затримали киянина з психотропами на два мільйони гривень.

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