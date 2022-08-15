Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

Парламент на засіданні 15 серпня проголосував за призначення двох членів Вищої Ради правосуддя. До ВРП обрали адвоката у справах Майдану Романа Маселко та доцента НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколи Мороза.

Як повідомив LB нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, за призначення Маселка та Мороза проголосували 258 депутатів.

Фото: Ярослав Железняк

Роман Маселко був Головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, ГО ВО "Автомайдан".

Микола Мороз – кандидат юридичних наук, доцент, що працював на кафедрі цивільного права НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Також на посади членів ВРП за квотою Верховної Ради України претендувала суддя Олена Заічко та адвокат, колишній інспектор ВРП Віталій Талько.

Нагадаємо, що 24 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для добору членів Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя в Україні не працює з 22 лютого. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.

9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

З 11 травня 2022 виконувачем обовʼязків голови ВРП є Віталій Саліхов.

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, може звільняти суддей з посади, надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.