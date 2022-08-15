СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Сили оборони України відбили безглуздий штурм ворога в районі Долини, – Генштаб
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
Розвідка опублікувала дані командирів російських льотчиків
ГоловнаПраво

Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя

На посади претендували четверо осіб. 

Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя
Фото: Ярослав Железняк

Парламент на засіданні 15 серпня проголосував за призначення двох членів Вищої Ради правосуддя. До ВРП обрали адвоката у справах Майдану Романа Маселко та доцента НЮУ імені Ярослава Мудрого Миколи Мороза.

Як повідомив LB нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, за призначення Маселка та Мороза проголосували 258 депутатів. 

Фото: Ярослав Железняк

Роман Маселко був Головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, ГО ВО "Автомайдан". 

Микола Мороз – кандидат юридичних наук, доцент, що працював на кафедрі цивільного права НЮУ імені Ярослава Мудрого.

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Фото: Ярослав Железняк

Також на посади членів ВРП за квотою Верховної Ради України претендувала суддя Олена Заічко та адвокат, колишній інспектор ВРП Віталій Талько.

Нагадаємо, що 24 липня президент Володимир Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для добору членів Вищої ради правосуддя.

Вища рада правосуддя в Україні не працює з 22 лютого. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження.

9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

З 11 травня 2022 виконувачем обовʼязків голови ВРП є Віталій Саліхов.

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, може звільняти суддей з посади, надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також