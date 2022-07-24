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Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для добору членів Вищої ради правосуддя

До склади увійшли пʼятеро осіб. 

Зеленський затвердив склад конкурсної комісії для добору членів Вищої ради правосуддя
Фото: Скріншот відео

Зеленський створив конкурсну комісію для обрання членів Вищої ради правосуддя

Ця комісія з добору кандидатів повинна забезпечити проведення конкурсу для здійснення президентом призначення членів ВРП, йдеться в указі Володимира Зеленського від 24 липня

До складу комісії увійшли:

  • Гринчак Сергій Васильович – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)
  • Дідич Тарас Олегович – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
  • Кофман Борис Якович – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля, доктор юридичних наук, професор (за згодою)
  • Очеретний Сергій Степанович – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці (за згодою)
  • Тропін Захар Володимирович – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

Вища рада правосуддя в Україні не працює з 22 лютого. Тоді одразу 10 членів ВРП пішли з посад, в результаті чого кворум було втрачено, а рада припинила виконувати повноваження. 

9 лютого більшість членів ВРП заявили, що готові достроково скласти повноваження, після того, як Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.

З 11 травня 2022 виконувачем обовʼязків голови ВРП є Віталій Саліхов. 

Вища рада правосуддя вносить подання про призначення суддів, ухвалює рішення щодо порушення суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності, може звільняти суддей з посади, надає згоду на їх затримання чи утримання під вартою. 

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