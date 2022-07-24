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Удар по Одеському порту вдарив по політичних позиціях самої Росії, – Зеленський

Реакція світу на удар є одностайною: окупантам уже нікого не обманути. 

Удар по Одеському порту вдарив по політичних позиціях самої Росії, – Зеленський
Скріншот відео
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Суботній цинічний російський ракетний удар по Одеському порту виявився ударом також по політичних позиціях самої ж Росії

Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

“Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості – бачте, що відбувається. Сьогоднішні російські “Калібри” знищили саму можливість для таких заяв”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що реакція світу на удар є одностайною. “Окупантам уже нікого не обманути. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено й будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об’єктами Одеси – з тим, що є надбанням не тільки для української культури, а й для культури Європи”, – додав очільник держави.

Президент підкреслив, що це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги.

Нагадаємо, 23 липня ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". Дві ракети збито силами ППО, дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. Відомо про постраждалих.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море попри удар.

Ракетну атаку по Одесі беззастережно засудив Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Посол США в Україні Бріджит Брінк зі свого боку назвала обстріл порту обурливим. Вона зазначила, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю, а Росія має бути притягнута до відповідальності.

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