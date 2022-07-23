Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Ворог атакував крилатими ракетами морський порт в Одесі (оновлено)
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Що отримала Україна, а що – Росія від зернових домовленостей
Виплати військовим та їх сім'ям – питання честі й совісті держави
Виплати військовим та їх сім'ям – питання честі й совісті держави
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
36.6. Чому НБУ змінив курс гривні і що буде далі?
СБУ затримала російського агента, який збирав дані для обстрілів Житомирщини і планував катувати мирних жителів
СБУ затримала російського агента, який збирав дані для обстрілів Житомирщини і планував катувати мирних жителів
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
ЗСУ знищили російський гаубичний артилерійський дивізіон
У Корбана при в'їзді в Україну вилучили паспорт
У Корбана при в'їзді в Україну вилучили паспорт
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
​Під покровом кедра. Гра тіней групи воєнної розвідки
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. 

Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей
Миколаїв, ілюстративне фото
Фото: тг-канал Сєнкевич Online

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва”, – зазначив він.

Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. 

Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС. 

Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток.

“Наразі збираємо більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих”, – додав Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що унаслідок обстрілів постраждала 16-річна дитина.

Уранці 23 липня росіяни завдали шість ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок влучання однієї з ракет загорілося складське приміщення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також