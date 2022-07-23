Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
“Сьогодні увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва”, – зазначив він.
Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС.
Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток.
“Наразі збираємо більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих”, – додав Сєнкевич.
Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що унаслідок обстрілів постраждала 16-річна дитина.
Уранці 23 липня росіяни завдали шість ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок влучання однієї з ракет загорілося складське приміщення.