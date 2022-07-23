Унаслідок обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

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Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Миколаєва постраждало двоє людей.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Сьогодні увечері близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі Миколаєва”, – зазначив він.

Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі.

Усі локальні пожежі оперативно загасили рятувальники ДСНС.

Попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток.

“Наразі збираємо більш детальну інформацію про руйнування та постраждалих”, – додав Сєнкевич.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що унаслідок обстрілів постраждала 16-річна дитина.

Уранці 23 липня росіяни завдали шість ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок влучання однієї з ракет загорілося складське приміщення.