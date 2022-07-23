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Окупанти 12 разів обстріляли Сумщину, є загиблий

РФ випустила понад 170 різних боєприпасів.

Окупанти 12 разів обстріляли Сумщину, є загиблий
Фото: t.me/Zhyvytskyy

За суботу, 23 липня росіяни 12 разів обстрілювали території Сумщини, випустивши понад 170 різних боєприпасів. Унаслідок обстрілів загинув чоловік.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська громади. 

По Миколаївській громаді опівдні два військових літаки, з території ворога, випустили 10 ракет. “У одному із сіл громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців”, – йдеться у повідомленні.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Також у людей побило городи і вікна. Обійшлося без людських жертв.

Майже о 15 годині росіяни обстріляли з мінометів село Білопільської громади. 69-річний фермер отримав смертельне поранення. Також, знищено два фермерських трактори, сільгосподарство громади.

Фото: t.me/Zhyvytskyy
Фото: t.me/Zhyvytskyy

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати українське прикордоння – впродовж минулої доби під ворожим вогнем опинилися Путивльська, Шалигінська громади Сумської області та Новгород-Сіверська і Семенівська громади Чернігівщини.

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