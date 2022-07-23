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У Миколаєві ворог обстріляв будинок у спальному районі

Під завалами знаходяться люди.

У Миколаєві ворог обстріляв будинок у спальному районі
Миколаїв, ілюстративне фото
Фото: facebook.com/DSNSMYKOL

За попередньою інформацією, окупанти осбтріляли Миколаєв, влучивши у житловий будинок. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Facebook.

"Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", - написала вона в повідомленні.

За її інформацією, осколкового поранення зазнала 16-річна дитина.

"Країна-терорист навмисно, безпринципно знищує українській народ! Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати і посіяти паніку!" - додала Замазєєва.

Нагадаємо, уранці 23 липня росіяни завдали шість ракетних ударів по Миколаєву.

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