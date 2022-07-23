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Росіяни вдарили по Миколаєву шістьма ракетами С-300

Загорівся склад і суха трава, люди не постраждали.

Росіяни вдарили по Миколаєву шістьма ракетами С-300
Наслідки обстрілів Миколаєва. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Уранці 23 липня росіяни завдали шість ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок влучання однієї з ракет загорілося складське приміщення.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Зранку близько 04:20 ворог завдав удару по місту шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів відбулося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих”, − розповів Кім.

За його словами, ворог подовжував обстріли районів Миколаївщини й 22 липня. Внаслідок ворожих обстрілів у селі Галицинове Галицинівської громади відбулося займання житлового будинку. У лісовому господарстві Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.

Продовжувалися обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів.

Нагадаємо, минулої доби військові РФ здійснили масовані обстріли десяти регіонів України. У Кіровоградський області внаслідок удару російських ракет пошкоджений аеродром та один з об'єктів "Укрзалізниці", є загиблі й поранені.

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