Укрзалізниця продовжила маршрут поїзда №25/26 Одеса - Яремче

Перші рейси за новим маршрутом відбудуться в кінці липня.

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Укрзалізниця продовжує маршрут поїзда №25/26 Одеса - Яремче до Ворохти.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“З Одеси поїзд вирушить за новим маршрутом 29 липня, а з Ворохти - 30 липня”, - повідомила Укрзалізниця.

Також вносяться зміни в рух ще низки поїздів.

З 14 серпня поїзди №781/782 Київ - Черкаси та №790/789-792/791 Київ - Кременчук/Кропивницький робитимуть зупинки на станції Миронівка.

Нагадаємо, 22 липня, завдяки допомозі Червоного Хреста України, Укрзалізниця отримала 44 автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД), які незабаром будуть встановлені на вокзалах країни. Зараз АЗД встановлені на вокзалах семи міст.