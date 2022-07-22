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Червоний Хрест України передав Укрзалізниці партію автоматичних зовнішніх дефібриляторів

Наразі АЗД встановлені на вокзалах в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Львові, Ужгороді та Дніпрі.

Червоний Хрест України передав Укрзалізниці партію автоматичних зовнішніх дефібриляторів
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Сьогодні, 22 липня, завдяки допомозі Червоного Хреста України Укрзалізниця отримала  44 автоматичних зовнішніх дефібриляторів (АЗД), які незабаром будуть встановлені на вокзалах країни. Зараз АЗД встановлені на вокзалах семі міст.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Наявність такого пристрою значно підвищує можливість врятувати людину під час зупинки серця до приїзду швидкої допомоги”, - розповіли в Укрзалізниці.

Представники Червоного Хреста України планують провести з працівниками вокзалів навчання з надання першої домедичної допомоги та надання допомоги із застосуванням дефібриляторів.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Заплановано, що навчання пройдуть 225 осіб, зокрема чергові по вокзалу, чергові з надання довідок, адміністратори, чергові по залу. 

В Укрзалізниці нагадали, що дефібрилятор, встановлений на Центральному залізничному вокзалі Києва минулого року, врятував життя пасажиру під час евакуації після 24 лютого.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Найближчим часом дефібрилятори з’являться на таких вокзалах: Ім.Т.Шевченка, Кропивницький, Черкаси, Олександрія, Знам’янка, Львів, Тернопіль, Трускавець, Моршин, Дрогобич, Рівне, Ковель, Луцьк, Здолбунів, Шепетівка, Івано-Франківськ, Чоп, Чернівці, Мукачево, Полтава-Південна, Полтава-Київська, Миргород, Кременчук, Кривий Ріг – Головний, Харків-Пасажирський, Київ-Приміський, Дарниця, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Суми, Конотоп, Вінниця, Козятин, Фастів, Біла Церква, Жмеринка, Хмельницький, Бердичів, Кам’янець-Подільський, Вапнярка, Покровськ. 

Нагадаємо, Укрзалізниця розпочала продавати морозиво у поїздах. Поки що послуга доступна на двох маршрутах. 

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