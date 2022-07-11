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Евакуйований Луганський онкодиспансер провів першу операцію на Рівненщині, - Гайдай

Тепер Луганський онкодиспансер знаходиться у Сарнах.

Евакуйований Луганський онкодиспансер провів першу операцію на Рівненщині, - Гайдай
Фото: Сергій Гайдай

Операційна бригада Луганського обласного онкологічного диспансеру провела першу та успішну операцію жінці.  

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.  

Він додав, що пацієнтку диспансеру вже виписано. 

Наразі у онкодиспансері можуть лікуватися хворі зі злоякісними та доброякісними новоутвореннями, передпухлинними та фоновими захворюваннями. У закладі надають також консультативну амбулаторну допомогу.

 

Гайдай нагадав, що у червні обласний онкодиспансер отримав приміщення у Сарнах, а також отримав нове обладнання. До 18 квітня колектив медзакладу працював у Кремінній. При евакуації лікарям вдалось вивезти вкрай дорогі препарати для хіміотерапії. 

Тепер там приймають пацієнтів, закупають нове обладнання та зустрічають людей, які з Кремінної, Сєвєродонецька та Лисичанська їдуть до своїх лікарів. 

Нагадаємо, під час бойових дій лікарня у Макарові на Київщині була пошкоджена, наразі вона перебуває на реконструкції. Поруч тимчасово запрацював мобільний шпиталь.

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