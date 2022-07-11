Евакуйований Луганський онкодиспансер провів першу операцію на Рівненщині, - Гайдай

Операційна бригада Луганського обласного онкологічного диспансеру провела першу та успішну операцію жінці.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що пацієнтку диспансеру вже виписано.

Наразі у онкодиспансері можуть лікуватися хворі зі злоякісними та доброякісними новоутвореннями, передпухлинними та фоновими захворюваннями. У закладі надають також консультативну амбулаторну допомогу.

Гайдай нагадав, що у червні обласний онкодиспансер отримав приміщення у Сарнах, а також отримав нове обладнання. До 18 квітня колектив медзакладу працював у Кремінній. При евакуації лікарям вдалось вивезти вкрай дорогі препарати для хіміотерапії.

Тепер там приймають пацієнтів, закупають нове обладнання та зустрічають людей, які з Кремінної, Сєвєродонецька та Лисичанська їдуть до своїх лікарів.

Нагадаємо, під час бойових дій лікарня у Макарові на Київщині була пошкоджена, наразі вона перебуває на реконструкції. Поруч тимчасово запрацював мобільний шпиталь.