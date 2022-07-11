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Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись

Ті, хто не готові евакуюватися, мають бути готовими до тривалого перебування в укриттях.

Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

Мешканцям Херсона та Херсонської області слід виїхати через посилення бойових дій. Громадяни, які не можуть виїхати з різних обставин, мають бути готові просидіти тиждень у укриттях.  

Про це повідомила у коментарі проєкту Радіо Свобода “Новини Приазов'я” в.о. мера Херсона Галина Лугова, яка є також секретарем Херсонської міської ради. 

“Виїжджати треба, бо ми розв'яжемо руки нашим військовим, щоб вони могли вільніше пересуватися містом. Я розумію, що наші хлопці – молодці і можуть виконувати певну ювелірну роботу. Але якщо ми дамо певну можливість тим, що нас, херсонців, буде менше у місті. Це безпека людей. І як би хлопці ювелірно не намагалися виконати свою справу – звільнити Херсон від орків – певні руйнування будуть, певні спалахи вогню будуть”, – наголосила Лугова.

Вона додала, що у місті є люди, які через своє здоров'я чи своїх рідних не в змозі виїхати. Ці люди повинні підготувати укриття та підвальні приміщення, запастися водою, їжею принаймні на 5-7 днів. 

Раніше віцепрем’єр-міністрерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонщини для полегшення наступу української армії виїхати з тимчасово окупованих територій. Для цього слід скористатись всіма можливостями, які їм надають окупанти для виїзду.

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