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Мешканців Херсонщини закликають виїхати з тимчасово окупованих територій

Особливо це стосується жителів Херсонщини з дітьми.

Мешканців Херсонщини закликають виїхати з тимчасово окупованих територій
Фото: ОПУ

Для полегшення наступу української армії жителів Херсонщини закликають виїхати з тимчасово окупованих територій. Для цього слід скористатись всіма можливостями, які їм надають окупанти для виїзду.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на віцепрем’єр-міністрерку – міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук

“Виїдьте, будь ласка, бо наша армія обов’язково деокуповуватиме ці землі. Наша воля це робити є непохитною. І дуже-дуже важко потім буде відкрити гуманітарний коридор, коли там будуть діти. Це було важко в Маріуполі, а на Херсонщині це буде ще важче. Бо ворог вчиться, стає ще цинічнішим, використовує живий щит, особливо дітей. Ми знатимемо, що там діти, і ми будемо безсилі, і цього дуже не хочеться. Повірте, деокупація буде дуже швидко. Контрнаступ обов’язково буде”, - наголосила Верещук.

Вона закликала скористатися для виїзду тимчасово окупованим Кримом та навіть виданими для цього окупантами фейковими “документами”. Верещук запевнила, що українська влада за це не каратиме.

"Як тільки ви потрапите на територію третіх країн - Європейського Союзу чи ще когось - зверніться в будь-яке консульство або знайдіть можливість зателефонувати до нас. Навіть без жодних документів вас впустять всі країни. Як буде потрібно, ми виготовимо документи, передамо в консульство, де ви будете знаходитись”, - сказала Верещук.

Раніше жителів Херсонщини закликав виїхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні тимчасово окупованих територій, голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

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