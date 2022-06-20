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Росія депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українців, - Верещук

Серед депортованих - 240 тисяч дітей, із яких 2 тисячі – сироти.

Росія депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українців, - Верещук
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що Росія примусово депортувала на свою територію 1 млн 200 тис. українських громадян.

Про це вона розповіла на брифінгу в національному Медіацентрі, передає "Інтерфакс-Україна".

"У мене є цифра, скільки депортовано загалом (українців до Росії, - ред.), і вона дещо відрізняється від тієї, яку надала російська сторона. Але ви розумієте, що російська сторона ніколи не говорить правду… Вони говорять про майже 2 млн людей. Дані нашої розвідки свідчать про те, що це приблизно 1 млн 200 тис. людей", - зазначила Верещук.

Вона наголосила, що серед депортованих людей 240 тисяч – це діти, з яких 2 тисячі – сироти.

Нагадаємо, 19 червня Верховна Рада засудила дії РФ щодо викрадення та примусового вивезення до держави-агресора дітей – громадян України.

За даними з відкритих джерел, понад 234 тисячі українських дітей примусово вивезли в Росію, ОРДЛО чи Білорусь, а майже 460 дітей із Маріупольського та Волноваського районів тримають у Ростовській області, з них намагаються зробити громадян Росії.

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