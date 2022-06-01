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Понад 234 тисячі українських дітей примусово вивезли у Росію, ОРДЛО чи Білорусь

Україна буде боротися за кожну дитину.

Понад 234 тисячі українських дітей примусово вивезли у Росію, ОРДЛО чи Білорусь
Фото: EPA/UPG

Від початку повномасштабної війни понад 234 тисячі українських дітей були примусово вивезені у РФ, на тимчасово окуповані території або до Білорусі.

Про це у Медіацентрі Україна заявила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

"За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні кордон у бік Росії та ОРДЛО перетнуло понад 234 тисячі дітей. Це примусово депортовані, примусово переміщені діти або на тимчасово окуповані території, або до РФ, або до Республіки Білорусь", – зазначила вона.

Герасимчук наголосила, що такі дії є незаконними, забороненими Женевською конвенцією, міжнародним правом, і Україна буде боротися за кожну дитину.

За словами уповноваженої з прав дитини, наразі понад 7,5 млн українських дітей потерпають від війни, і мова не лише про тілесні ушкодження. Йдеться про порушення психологічного, психоемоційного стану, і абсолютне порушення всіх прав дитини.

"Ті дії, які вчиняє Російська Федерація по відношенню до українських дітей, мають всі ознаки геноциду українського народу", – наголосила Герасимчук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує подання документів для охочих усиновити дитину.

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