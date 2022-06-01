Комунальники готуються до кінця дня відновити водопостачання в Слов'янську

Комунальники готуються відновити водопостачання в місті Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив керівник Слов'янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Гарна новина. КП "Вода Донбасу" готове до відновлення подачі водопостачання та вже запустило опресування системи.

До кінця дня вода має з'явитися у всіх мікрорайонах міста. За винятком мікрорайонів Артема-Лісний. Тут водопостачання відновиться лише після того, як буде відремонтовано високовольтну лінію, від якої живиться Маяцький водовід. Роботи ведуться", - написав він у фейсбуці.

Наразі міська влада організовуватиме підвіз води. 1 червня її підвезуть у мікрорайони: Лісний, ЦНІЛ, Хімік, Семенівка, Залізничний, Східний.

Подача води у Слов'янську стала неможлива через знеструмлення водозаборів у Маяках та на КП "Вода Донбасу".

Нагадаємо, у квітні російська артилерія пошкодила 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Через це жителі окупованих районів залишилися без води.