«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Курсові гойдалки. Що очікує гривню?
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Росія підриває Балкани та шантажує ЄС і Україну
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Російські війська поступово просуваються до Слов'янська, – ISW
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
США таки дадуть Україні реактивні системи залпового вогню, але меншої дальності, – Макфол
ГоловнаСуспільствоВійна

Комунальники готуються до кінця дня відновити водопостачання в Слов'янську

Наразі міська влада організовуватиме підвіз води.

Комунальники готуються до кінця дня відновити водопостачання в Слов'янську
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Комунальники готуються відновити водопостачання в місті Слов'янськ Донецької області.

Про це повідомив керівник Слов'янської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Гарна новина. КП "Вода Донбасу" готове до відновлення подачі водопостачання та вже запустило опресування системи.

До кінця дня вода має з'явитися у всіх мікрорайонах міста. За винятком мікрорайонів Артема-Лісний. Тут водопостачання відновиться лише після того, як буде відремонтовано високовольтну лінію, від якої живиться Маяцький водовід. Роботи ведуться", - написав він у фейсбуці.

Наразі міська влада організовуватиме підвіз води. 1 червня її підвезуть у мікрорайони: Лісний, ЦНІЛ, Хімік, Семенівка, Залізничний, Східний.

Подача води у Слов'янську стала неможлива через знеструмлення водозаборів у Маяках та на КП "Вода Донбасу".

Нагадаємо, у квітні російська артилерія пошкодила 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Через це жителі окупованих районів залишилися без води.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також