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​Через обстріли росіян жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води

Російська артилерія пошкодила 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас.

​Через обстріли росіян жителі окупованих районів Донбасу лишилися без води

Через російські  обстріли жителі тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей без водопостачання.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Російська артилерія пошкодила 3-й підйом водогону каналу Сіверський Донець - Донбас. Міста Горлівка, Донецьк, Харцизьк та багато інших населених пунктів втратили водопостачання.

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмленою залишається тривалий час насосна станція 1-го підйому Південно-Донбаського водогону.

Окупаційна влада не допускає ремонтні бригади для відновлення водопостачання у регіоні.

У Луганській області російський снаряд влучив у трансформаторну підстанцію, яка живить насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, а також до міст Новодружеськ і Привілля. Наразі цей об’єкт знеструмлений, а тому централізоване водопостачання в містах відсутнє.

Нагадаємо, за даними Пентагону, Росія сконцентрувала на території України 85 батальйонних тактичних груп. Більшість із них знаходяться на Донбасі.

18 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.

За даними РНБО, росіяни хочуть повністю захопити Донецьку й Луганську області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.

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