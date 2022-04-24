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На Донеччині скоротили тривалість комендантської години

Вона триватиме 9 годин.

На Донеччині скоротили тривалість комендантської години
Фото: Донецька ОДА

Військова адміністрація Донеччини скоротила тривалість комендантської години: із 25 квітня вона триватиме з 20:00 до 5:00.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Від завтра, 25 квітня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 20:00 до 05:00. Закликаю всіх дотримуватися встановлених правил — це питання особистої та громадської безпеки", - написав Кириленко.

Голова військової адміністрації підписав відповідне розпорядження близько 15-ї години 24 квітня на Великдень.

Раніше комендантська година на Донеччині була встановлена з 19 години до 6 ранку.

Нагадаємо, що у суботу, 23 квітня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини.

22 квітня на Донеччині окупанти обстріляли 20 населених пунктів, найбільше ударів завдали по Слов’янську. Зокрема, російські окупанти обстріляли з "Ураганів" 22 квітня Лиманську обласну травматологічну лікарню.

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