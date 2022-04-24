Червоний Хрест заявив, що глибоко стривожений ситуацією в Маріуполі

Організація стверджує, що з кінця лютого працює, аби допомогти нужденному цивільному населенню в місті.

Міжнародний комітет "Червоного Хреста" на 55-й день блокади Маріуполя заявив про необхідність негайного гуманітарного коридору й готовність своїх працівників сприяти безпечному виходу людей з "Азовсталі".

Про це йдеться у заяві МКЧХ від 24 квітня.

"МКЧХ глибоко стривожений ситуацією в Маріуполі, де населення вкрай потребує допомоги. Для добровільного безпечного виходу з міста, в тому числі з території заводу "Азовсталь", тисяч цивільних осіб та сотень поранених нагально необхідним є негайне надання безперешкодного гуманітарного доступу", - йдеться у заяві.

Міжнародна організація заявляє, що з кінця лютого працює, аби допомогти нужденному цивільному населенню в Маріуполі та інших містах, звідки вони не можуть вибратися. МКЧХ неодноразово закликав до надання можливостей безпечного виходу цивільного населення з цих районів, а також до надання дозволу на доставку туди гуманітарної допомоги.

МКЧХ заявив, що готовий допомагати сторонам конфлікту узгоджувати практичні та придатні до виконання угоди для забезпечення добровільної евакуації нужденних.

Нагадаємо, що 24 квітня заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар записав чергове відеозвернення до світової спільноти. Він закликав увесь цивілізований світ зробити все, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у покинутому Маріуполі, мали змогу розповісти все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів.

Як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Росія у Великдень без зупинки атакує "Азовсталь" у Маріуполі. Росіяни також інтенсивно концентрують техніку і сили для штурму.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак 24 квітня заявив, що росіяни не здобули повного контролю над Маріуполем і сказав, що військово-політичне керівництво країни перебуває на постійному зв’язку з бійцями, які залишаються в місті.