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На Донеччині на Великдень від обстрілів росіян загинули двоє дітей

Кириленко вкотре закликав мешканців регіону евакуюватися з прифронтової зони.

На Донеччині на Великдень від обстрілів росіян загинули двоє дітей

В Очеретинській громаді Донецької області внаслідок ворожого обстрілу загинули дівчата 5 і 14 років.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко написав у Telegram.

"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано, дівчатка 14 і 5 років загинули.За злочини, які коять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення - ні від Бога, ні від людей", -написав він.

Кириленко звернувся до земляків, які ще легковажать небезпекою і недооцінюють нелюдську жорстокість росіян. Він вкотре закликав їх евакуюватися з прифронтової зони, берегти життя - своє і своїх дітей.

"Саме це, а не обжиті квартири й будинки, є найвищою цінністю. Усе зруйноване відновимо. Головне - зупинити орду. А цивільним – вижити", - додав керівник ОВА.

Зазначимо, що селище Очеретине знаходиться у Покровському районі Донецької області на північний захід від Донецька. Відстань до колишнього районного центру Ясинувата становить близько 29 км. В селищі знаходиться вузлова залізнична станція на лінії Донецьк — Покровськ та Покровськ — Горлівка.

Нагадаємо, що у суботу, 23 квітня росіяни вбили ще чотирьох мирних мешканців Донеччини.

22 квітня на Донеччині окупанти обстріляли 20 населених пунктів, найбільше ударів завдали по Слов’янську.

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