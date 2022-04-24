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Нафтове ембарго – питання тижнів, з Франції лунають позитивні сигнали, – Єрмак

Євросоюз готується ухвалити відповідне рішення. 

Нафтове ембарго – питання тижнів, з Франції лунають позитивні сигнали, – Єрмак
Фото: Роснефть

Нафтове ембарго проти Росії є питанням тижнів. Із Франції лунають позитивні сигнали щодо заборони на імпорт "чорного золота", повідомив у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак

"Міністр економіки цієї держави Бруно Ле Мер стверджує, що країни-члени ЄС найближчим часом ухвалять рішення про припинення імпорту російської нафти. І це питання вирішиться протягом кількох тижнів", – написав він.

Президент Володимир Зеленський також упевнений, що заборона на імпорт російської нафти потрапить до шостого санкційного пакету Євросоюзу, який обіцяють ухвалити найближчим часом. 

Водночас міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Євросоюз не може впровадити негайно ембарго на російські енергоносії. Німеччина могла би підтримати заборону на імпорт газу й нафти з Росії, але це "матиме більше шкоди, ніж користі".

ФРН збирається відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року. Раніше ЄС ухвалив вугільне ембарго, але запрацювати воно має із серпня.

З газом ситуація складніша – деякі країни, зокрема Угорщина і Австрія, кажуть, що не збираються підтримувати заборону на імпорт цього енергоресурсу. 

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