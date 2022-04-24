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"Наша єдність надсилає Путіну безпомилковий сигнал: йому ніколи не вдастся окупувати всю Україну", – Байден

Він вважає, що президент РФ ніколи не зможе домінувати над українцями. 

"Наша єдність надсилає Путіну безпомилковий сигнал: йому ніколи не вдастся окупувати всю Україну", – Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вважає, що єдність із союзниками і партнерами сигналізує президенту РФ Володимиру Путіну про нездійсненність його цілей у війні проти України.

Про це зазначається в поширеному Державним департаментом США дописі з цитатою президента.

"Наша єдність удома, наша єдність із союзниками та партнерами, наша єдність із народом України надсилають безпомилковий сигнал до Путіна: він ніколи не зможе домінувати та окупувати всю Україну", – вважає Джо Байден.

Нагадаємо, що сьогодні з візитом у Києві очікуються Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. 

Раніше про можливість візиту в Україну високопоставлених американців під час повномасштабної війни повідомляли медіа. За даними CNN, в Україну збиралися приїхати Блінкен чи Остін. Візит самого Байдена чи віцепрезидентки Камали Гарріс не розглядався.

Минулого тижня президент США сказав журналістам, що "готовий" відвідати Київ. Водночас мова про план поїздки не йшла, лише про готовність. Після цього речниця Білого дому офіційно повідомила, що можливість візиту Байдена в Україну зараз не розглядається. 

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