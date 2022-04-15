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Білий дім не розглядає можливості візиту Байдена до Києва

Раніше американські медіа писали, що можливий візит міністра оборони, а от про президента і віцепрезидента мова не йшла. 

Білий дім не розглядає можливості візиту Байдена до Києва
Фото: EPA/UPG

Білий дім не розглядає можливості візиту президента США Джо Байдена до Києва.

Про це в подкасті PodSaveAmerica повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Ні, ми не надсилаємо президента до України", – сказала вона у відповідь на питання, чи розглядається візит Байдена до Києва.

Днями президент США сказав журналістам, що "готовий" відвідати Київ. Водночас мова про план поїздки не йшла, лише про готовність.

За даними американських ЗМІ, в Україну можуть приїхати держсекретар США Ентоні Блінкен чи голова Пентагону Ллойд Остін. Візит віцепрезидентки Камали Гарріс теж не розглядається.

Після відступу росіян із Київської області українську столицю встигли відвідати потужні закордонні партнери, зокрема: канцлер Австрії, премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон, президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. 

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