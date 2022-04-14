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До України можуть приїхати Блінкен чи Остін, – CNN

США обирають високопоставленого кандидата на відрядження в Україну. 

До України можуть приїхати Блінкен чи Остін, – CNN
Фото: betterworldcampaign.org

В Україну можуть приїхати держсекретар США Ентоні Блінкен чи голова Пентагону Ллойд Остін. Про це повідомляє CNN з посиланням на анонімні джерела.

За повідомленням, американські офіційні особи провели попередні внутрішні переговори щодо відрядження в Україну високопоставленого представника Вашингтона. На думку видання, малоймовірно що це буде президент США Джо Байден аба віцепрезидентка Камала Гарріс. Проте обговорювалася можливість відправлення Блінкена чи Остіна.

При цьому джерела зазначають, що поки що однозначного офіційного рішення щодо такого відрядження немає.

Нагадаємо, після того як Київську область звільнили від військ РФ, Київ вже встигли відвідати британський прем'єр Борис Джонсон та президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

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