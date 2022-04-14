Джастін Трюдо назвав дії військ РФ в Україні геноцидом

Він нагадав, що Канада була однією з перших ініціювала процес проти Росії у Гаазі.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав дії РФ під час вторгнення в Україну та її способи ведення війни словом "геноцид". Про це повідомляє РБК , посилаючись на канал NDTV.

Глава канадського уряду зазначив, що геноцид - правильний опис російських атак в Україні, повторивши раніше висловлене президентом США Джо Байденом звинувачення.

"Я думаю, що це абсолютно правильно, що все більше і більше людей говорять і використовують слово геноцид з точки зору того, що робить Росія, те, що зробив Володимир Путін", - сказав Трюдо журналістам у Квебеку.

"Ми бачили це бажання атакувати мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю для війни. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив прем'єр.

Трюдо також додав, що Канада була однією з перших країн, які ініціювали процес у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, щоб змусити керівника Кремля понести відповідальність за його військові злочини.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден назвав дії Росії геноцидом, заявивши про це журналістам, які зібралися на злітній смузі в місті Де-Мойн. «Я назвав це геноцидом, тому що стає все очевиднішим, що Путін просто намагається стерти з лиця землі навіть ідею бути українцем», - сказав президент США.

Про заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила, що офіційне визнання Сполученими Штатами дій Росії у війні проти України геноцидом займе багато часу. За її словами, президент США Джо Байден «говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні геноцидом». Втім, для того, щоб уряд країни визнав геноцид офіційно потрібен тривалий час для збору доказів.