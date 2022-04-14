США передаватимуть більше розвідданих Україні, – The Wall Street Journal

Цього тижня сенатори-республіканці зажадали надавати Україні розвіддані, щоб допомогти їм «відвоювати кожен дюйм суверенної території України, яка включає Крим і Донбас».

Адміністрація президента США наприкінці минулого тижня ухвалила рішення активізувати обмін розвідувальними даними з Україною, щоб допомогти їй ефективніше захищатись.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, США утримаються від надання розвідувальних даних, які б дозволили українцям завдавати ударів по цілях на території Росії згідно з новою політикою обмежень, які Вашингтон наклав, щоб зменшити ризик розширення конфлікту.

За словами представника американської розвідки, офіс директора Національної розвідки Евріл Гейнс розробляє інструкції щодо обміну розвідувальними даними для розвідувальних агентств США, а офіс міністра оборони видає паралельний документ для військових розвідників.

Обмеження, які діяли досі не дозволяли американській розвідці ділилися з Києвом розвідувальними даними про цілі на Донбасі та Криму.

Раніше сенатори США від Республіканської партії оприлюднили лист, в якому висловили стурбованість тим, що США роблять недостатньо для обміну критично важливими розвідданими з українцями. Сенатори зажадали надавати Україні розвіддані, щоб допомогти їм «відвоювати кожен дюйм суверенної території України, яка включає Крим і Донбас».

Нагадаємо, сьогодні президент Джо Байден повідомив, що США передадуть Україні артилерійські системи, снаряди, бронетранспортери і вертольоти для протистояння російській агресії.

Згодом Пентагон розкрив зміст нового пакету допомоги Україні: 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Javelin, 300 дронів-камікадзе.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський у відеозверненні озвучив перелік необхідного озброєння, щоб зупинити РФ.