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​Франція надасть Україні додаткові 100 млн євро на оборону, - Парлі

Флоранс Парлі провела телефонну розмову з Олексієм Резніковим.

​Франція надасть Україні додаткові 100 млн євро на оборону, - Парлі
Флоранс Парлі
Фото: EPA/UPG

Міністерка оборони Франції Флоранс Парлі провела телефонну розмову з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Мала розмову з моїм українським колегою Резніковим. Я привітала мужність та рішучість українців захищати свою країну. Успіхи, зафіксовані на півночі країни, показують, що ці зусилля мають результат", - написала вона у своєму Twitter.

Парлі наголосила, що Франція "з самого початку була поруч з українським народом".

"Ми поставили військової техніки на суму понад 100 мільйонів євро та працювали над тим, щоб виділити 1,5 мільярда євро в рамках ЄС, щоб допомогти Україні захистити себе. Це її право. Це її безпека. А також - наша", - сказала міністерка.

Вона також повідомила, що у відповідь на нові запити Франція надасть Україні додаткові військові можливості на додаток до вже наданої суми у розмірі 100 мільйонів євро - на обладнання.

Нагадаємо, раніше Франція також відправила в Україну жандармів для розслідування воєнних злочинів Росії.

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