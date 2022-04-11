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Франція відправила в Україну жандармів для розслідування воєнних злочинів Росії

Французькі правоохоронці розпочнуть роботу від завтра. 

Франція відправила в Україну жандармів для розслідування воєнних злочинів Росії
Франція направила в Україну жандармів для розслідування воєнних злочинів
Фото: Etienne de Poncins Twitter

До Львова із Франції прибули жандарми, які допомагатимуть у розслідуванні воєнних злочинів росіян, скоєних навколо Києва. Про це у Twitter повідомив французький посол Етьєн де Понсен. 

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам українцям у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних навколо Києва. Франція перша, хто надає таку допомогу", – зазначив він.

За словами посла, жандарми розпочнуть свою роботу вже завтра. 

Нагадаємо, після звільнення Київської області від окупантів стало відомо про звірства, які російські військові чинили в українських містах і селах довкола столиці. Уже колишня прокурорка міжнародних трибуналів ООН щодо екс-Югославії та Руанди Карла дель Понте закликала Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Прокурори цієї міжнародної судової інстанції почали роботу над збором доказів воєнних злочинів РФ в Україні.

Докладно про те, що можна кваліфікувати воєнним злочином, чи реально притягти керівництво РФ до відповідальності за них, хто може розслідувати та слухати цю справу, скільки часу цей процес може тривати і що це дасть Україні, читайте в розмові LB із провідними юристами-міжнародниками. 

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