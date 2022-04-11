З початку війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 48 тисяч вибухонебезпечних предметів

Протягом минулої доби піротехніки Державної службі України з надзвичайних ситуацій залучалися 177 разів.
Вони виявили, вилучили і знешкодили 1 968 вибухонебезпечних предметів та 0,4 кг вибухової речовини, зокрема авіаційну бомбу, повідомили у пресслужбі ДСНС.
Загалом обстежено територію площею 285,77 га.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 2261 раз, на Миколаївщині – 1065, Донеччині – 284, Київщині - 546, Сумщині – 212.
Усього з початку війни з Росією знешкоджено 48 243 вибухонебезпечні предмети в 417,4 кг вибухової речовини, зокрема 1 926 авіаційних бомб.
Обстежено територію площею 7 182 га.
“У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки відразу повідом за номером телефону – 101”, – наголосили у ДСНС.