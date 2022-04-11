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З початку війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 48 тисяч вибухонебезпечних предметів

Знищено 1 926 авіаційних бомб. 

З початку війни піротехніки ДСНС знешкодили понад 48 тисяч вибухонебезпечних предметів

Протягом минулої доби піротехніки Державної службі України з надзвичайних ситуацій залучалися 177 разів.

Вони виявили, вилучили і знешкодили 1 968 вибухонебезпечних предметів та 0,4 кг вибухової речовини, зокрема авіаційну бомбу, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Загалом обстежено територію площею 285,77 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 2261 раз, на Миколаївщині – 1065, Донеччині – 284, Київщині - 546, Сумщині – 212.

Усього з початку війни з Росією знешкоджено 48 243 вибухонебезпечні предмети в 417,4 кг вибухової речовини, зокрема 1 926 авіаційних бомб. 

Обстежено територію площею 7 182 га.

“У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки відразу повідом за номером телефону – 101”, – наголосили у ДСНС.

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