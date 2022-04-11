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ОП: Запоріжжя прийняло понад 114 тис. переселенців і готове приймати далі

Люди проживають в одному із санаторіїв.

Запоріжжя повністю готове прийняти вимушених переселенців. Лише за добу тут зустріли 5 558 осіб з урахуванням гуманітарного коридору з Маріуполя та Бердянська. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Фото: пресслужба ОП

За його даними, до Запоріжжя з початку війни гуманітарним коридором евакуювали 114 125 людей, з них 29 405 дітей. За період війни Укрзалізницею сюди надійшло понад 5 000 тонн гуманітарної допомоги.

«До обласного гуманітарного штабу з Кіровоградської області направляють тисячі продовольчих наборів, які потім розподіляються між населенням», - повідомив заступник керівника ОП.

Тимошенко розповів про зустріч з переселенцями, яким вдалося виїхати з Маріуполя. Наразі вони проживають в одному із санаторіїв Запоріжжя і забезпечені всім необхідним.

«Вони розповіли про всі жахи, які чинить окупаційна російська армія в українському місті. Це важко слухати без болю в серці. Всі сподіваються повернутись у мирний український Маріуполь», - сказав Тимошенко.

Раніше Кирило Тимошенко відвідав Дніпро та повідомив, що Дніпропетровщина стала гуманітарним хабом, який підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області.

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