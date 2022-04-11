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Окупанти в Україні втратили майже 19,5 тис. осіб

Також знищено 119 безпілотників російських окупантів та 55 засобів ППО.

Фото: Cили спецоперацій ЗСУ
Фото: Операція обʼєднаних сил
Фото: Скрін з відео

Загальні втрати російських окупантів в Україні складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літака, 137 гелікоптерів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали: 

  • особового складу - близько 19 500 осіб, 
  • танків ‒ 725 од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 1923 од, 
  • артилерійських систем – 347 од, 
  • РСЗВ - 111 од, 
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 154 од, 
  • гелікоптерів – 137 од, 
  • автомобільної техніки - 1387 од,
  • кораблі /катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
  • Спеціальна техніка - 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 10 квітня загальні бойові втрати росіян складали близько 19 300 осіб, 722 танка та 1911 бойових броньованих машин. 

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ за добу, 10 квітня, знищила 11 повітряних цілей окупантів.

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