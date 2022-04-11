Загальні втрати російських окупантів в Україні складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літака, 137 гелікоптерів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19 500 осіб,
- танків ‒ 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
- артилерійських систем – 347 од,
- РСЗВ - 111 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки - 1387 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що 10 квітня загальні бойові втрати росіян складали близько 19 300 осіб, 722 танка та 1911 бойових броньованих машин.
Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ за добу, 10 квітня, знищила 11 повітряних цілей окупантів.