Також знищено 119 безпілотників російських окупантів та 55 засобів ППО.

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Фото: Cили спецоперацій ЗСУ Фото: Операція обʼєднаних сил Фото: Скрін з відео

Загальні втрати російських окупантів в Україні складають 19,5 тис. осіб, 725 танків, 154 літака, 137 гелікоптерів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19 500 осіб,

танків ‒ 725 од,

бойових броньованих машин ‒ 1923 од,

артилерійських систем – 347 од,

РСЗВ - 111 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 154 од,

гелікоптерів – 137 од,

автомобільної техніки - 1387 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 10 квітня загальні бойові втрати росіян складали близько 19 300 осіб, 722 танка та 1911 бойових броньованих машин.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ за добу, 10 квітня, знищила 11 повітряних цілей окупантів.