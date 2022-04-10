Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверенні до українців

"Кілька хвилин тому, готуючись до запису цього звернення, я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України. Пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, десять поліцейських", - сказав президент.

Окрім цього, Володимир Зеленський подякував за роботу українським медійникам та медійницям.

"Вдячний усім, хто забезпечує нам перемогу в інформаційному протистоянні. Усім журналістам, усім журналісткам, редакторам, редакторкам, інформаційному марафону «Єдині новини», усім нашим сайтам, усім медійникам, які не дають російській пропаганді перемогти", - зазначив президент.

Нагадаємо, що РФ намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Для цього перегруповують, нарощують системи управління та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.